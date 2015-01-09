Обнародовано число погибших в результате гололедицы на дорогах в Азербайджане

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ За прошлые сутки в Азербайджане в дорожно-транспортных происшествиях 3 человека погибло, 18 - получили увечья. Об этом сообщил Report начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции (ГУГДП) министерства внутренних дел, полковник полиции Камран Алиев.

В целом, произошло 15 ДТП. "Большинство происшествий зарегистрировано до 19:00", - сказал он.

Отметим, что в последние сутки в Азербайджане наблюдается резкое похолодание, на дорогах гололедица.