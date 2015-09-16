​Обнародована статистика преступлений, совершаемых в Азербайджане на почве семейного конфликта

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ "За первое полугодие этого года на почве семейно-бытового конфликта в Азербайджане совершено 392 преступления, 198 из которых приходятся на долю города Баку".

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД), об этом заявил замначальника Главного управления общественной безопасности министерства, полковник-лейтенант полиции Хикмет Эйвазов.

По его словам, за указанный период 510 из взятых на профилактический учет 3 344 конфликтных семей приходится на долю Баку.

Напомним, что сегодня в Наримановском РУП состоялось очередное зональное семинар-совещание с участием ответственных работников столичных районных управлений и отделений полиции. Совещание было посвящено исполнению соответствующего постановления коллегии МВД "О положении дел в области пресечения преступлений, совершаемых на почве семейно-бытового конфликта" и закона "О предотвращении бытового насилия".