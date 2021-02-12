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Обнародован перечень оружия, оставленного врагом в Зангилане и Агдаме 

Обнародован перечень оружия, оставленного врагом в Зангилане и Агдаме  На землях, освобожденных от оккупации в ходе Отечественной войны, продолжаются мероприятия по выявлению оружия, брошенного армянской армией.
Происшествия
12 февраля 2021 г. 15:33
Обнародован перечень оружия, оставленного врагом в Зангилане и Агдаме 
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На землях, освобожденных от оккупации в ходе Отечественной войны, продолжаются мероприятия по выявлению оружия, брошенного армянской армией.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники Зангиланского райотдела полиции во время несения службы на территории села Раздара обнаружили и изъяли 1 пулемет ПКМ, 1 гранатомет РПГ-7 и 9 снарядов, 2 120-мм и 8 82-мм минометные снаряды, 800 пуль и 400 килограммов взрывчатых веществ.

Кроме того, на территории района были обнаружены 2 пулемета ПКМ, 4 автомата, 2 400 пуль различного калибра, 1 гранатомет РПГ-7, 2 снаряда и 4 ручных гранаты Ф-1.

В освобожденном от оккупации селе Гюллюджа сотрудники Агдамского райотдела полиции обнаружили и изъяли 447 автоматических патронов и средства связи, принадлежащие армянской армии.

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Версия на азербайджанском языке ФотоZəngilan və Ağdamda düşmənin atıb qaçdığı silah-sursat aşkarlanıb

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