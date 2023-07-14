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Обгоревший в Сальяне подросток скончался в бакинской больнице

Обгоревший в Сальяне подросток скончался в бакинской больнице Обгоревший в Сальяне подросток скончался в бакинской больнице.
Происшествия
14 июля 2023 г. 10:01
Обгоревший в Сальяне подросток скончался в бакинской больнице

Обгоревший в Сальяне подросток скончался в бакинской больнице.

Как передает аранское бюро Report, несмотря на усилия врачей, получивший 1 июля ожоги разной степени тяжести житель села Гарабаглы Сальянского района Нуриев Сеид Рауф оглу(2008 г.р.), скончался в бакинской больнице, где проходил лечение.

С.Нуриев был похоронен сегодня утром на сельском кладбище.

Отметим, что С.Нуриев получил ожоги, разлив бензин на костер при попытке помочь занимающейся готовкой матери.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Salyanda yanıq xəsarətləri alan yeniyetmə Bakıda xəstəxanada vəfat edib

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