​Обама: Вооруженное нападение на ночного клуба в Орландо является террористическим актом

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Вооруженное нападение на посетителей ночного клуба в Орландо является террористическим актом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Барак Обама, выступая в Белом доме в связи с кровопролитием в Орландо.

"Несмотря на то, что расследование находится на раннем этапе, мы знаем достаточно для того, чтобы сказать: это был акт террора и акт ненависти", - сказал американский лидер.

Как отметил Обама, "как американцы... мы едины в своей решимости защитить свой народ".