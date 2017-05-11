Не удовлетворен протест прокурора по приговору лица, сбившего насмерть сына судьи

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском апелляционном суде завершилось судебное заседание по апелляционному протесту государственного обвинителя на решение суда по уголовному делу Рагима Керимова, обвиняемого в совершении ДТП, в результате которого погиб сын судьи Тертерского военного суда Эльбека Аллахвердиева - Руфат Аллахвердиев.

Как сообщает Report, на судебном процессе под председательством судьи Афлатуна Гасымова было объявлено решение суда.

Согласно решению, апелляционная жалоба прокурора и апелляционная жалоба обвиняемого не были удовлетворены. Оставлен в силе приговор суда первой инстанции.

Отметим, что ДТП произошло 11 мая 2016 года в 03:00 на проспекте Бюльбюля в Насиминском районе. Житель столицы Р.Керимов, находясь за рулем автомобиля "Mercedes", сбил пешехода Р.Аллахвердиева. Пострадавший был доставлен в больницу, но спасти его не удалось. Р.Аллахвердиев скончался 12 мая. После происшествия Р.Керимов был задержан сотрудниками Насиминского РУП.

19-летний сын судьи Тертерского военного суда Э.Аллахвердиева Р.Аллахвердиев был студентом 3-го курса Азербайджанской дипломатической академии (ADA). Отец совершившего ДТП Р.Керимова Юзасиф Керимов был главврачом Центральной клинической больницы.

По решению Бакинского суда по тяжким преступлениям Р.Керимов был приговорен к 7 годам лишения свободы. Недовольный решением суда прокурор подал апелляционный протест, а обвиняемый апелляционную жалобу.

Адвокат Р.Керимова Орхан Ахмедов в своей жалобе потребовал отменить приговор суда первой инстанции: "Кроме того, мы требуем вынести оправдательный приговор по статье 263-1.3 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, приведшее к смерти потерпевшего) Уголовного кодекса и по статье 264 (оставление места дорожно-транспортного происшествия) УК".

Адвокат отметил, что в апелляционной жалобе требовалось принять решение об отклонении гражданского иска, ввиду его необоснованности.