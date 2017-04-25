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    В Баку нарушивший ПДД водитель совершил аварию

    Ведется расследование© Report.az

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Нарушивший правила дорожного движения водитель совершил в Баку аварию.

    Как передает Report, инцидент имел место в поселке Баладжары Бинагадинского района столицы.

    Водитель автомобиля BMW, нарушив правила дорожного движения, пересек двойную сплошную полосу, в результате чего в него въехал автомобиль "Мерседес", двигавшийся в противоположном направлении. Оба автомобиля получили повреждения. 

    На территорию привлечены сотрудники Бинагадинского районного отделения Государственного управления дорожной полиции, ведется расследование.

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