В Баку нарушивший ПДД водитель совершил аварию

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Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Нарушивший правила дорожного движения водитель совершил в Баку аварию.

Как передает Report, инцидент имел место в поселке Баладжары Бинагадинского района столицы.

Водитель автомобиля BMW, нарушив правила дорожного движения, пересек двойную сплошную полосу, в результате чего в него въехал автомобиль "Мерседес", двигавшийся в противоположном направлении. Оба автомобиля получили повреждения.

На территорию привлечены сотрудники Бинагадинского районного отделения Государственного управления дорожной полиции, ведется расследование.