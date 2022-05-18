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Наркоперевозчики из Ирана открыли огонь по азербайджанским пограничникам

Наркоперевозчики из Ирана открыли огонь по азербайджанским пограничникам Сотрудниками погранотрядов "Горадиз" и "Гёйтепе" Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС) предотвращен контрабандный ввоз из Ирана в Азербайджан 106 кг 495 гр наркотиков и 4000 таблеток психотропного действия.
Происшествия
18 мая 2022 г. 13:26
Наркоперевозчики из Ирана открыли огонь по азербайджанским пограничникам

Сотрудниками погранотрядов "Горадиз" и "Гёйтепе" Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС) предотвращен контрабандный ввоз из Ирана в Азербайджан 106 кг 495 гр наркотиков и 4000 таблеток психотропного действия.

Об этом Report сообщили в пресс-центре ГПС.

Сообщается, что оперативные мероприятия были проведены в Физулинском, Ярдымлинском районах.

В ходе одной из операций в Ярдымлинском районе нарушители, несмотря на приказ остановиться и предупредительный огонь в воздух, оказали вооруженное сопротивление, открыли огонь по пограничникам из автоматического оружия. Пограничники применили оружие, в результате чего контрабандисты бросили имеющиеся при них мешки с наркотиками и убежали обратно на территорию Ирана.

Кроме того, в ходе оперативно-войсковых мероприятий недалеко от места происшествия в качестве подозреваемого был задержан гражданин Азербайджана, его личность устанавливается.

По фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNarkotik qaçaqmalçıları Azərbaycan sərhədçilərinə atəş açıb, saxlanılan var

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