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    Наримановский муниципалитет подал в суд на ЖСК "Кярван"

    Жалоба рассматривается в Бакинском апелляционном суде

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Муниципалитет Наримановского района Баку подал в суд на ЖСК "Кярван".

    Как сообщает Report, обратившись в Бакинский административно-экономический суд №1, муниципалитет потребовал расторжения договора, освобождения территории стороной-ответчиком и возвращения истцу.

    Суд отклонил иск.

    Оставшись недовольным вынесенным решением, муниципалитет Наримановского района подал апелляционную жалобу.

    Жалоба рассматривается в Бакинском апелляционном суде. 

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