Наримановский муниципалитет подал в суд на ЖСК "Кярван"

24 октября, 2017 17:23

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Муниципалитет Наримановского района Баку подал в суд на ЖСК "Кярван". Как сообщает Report, обратившись в Бакинский административно-экономический суд №1, муниципалитет потребовал расторжения договора, освобождения территории стороной-ответчиком и возвращения истцу. Суд отклонил иск. Оставшись недовольным вынесенным решением, муниципалитет Наримановского района подал апелляционную жалобу. Жалоба рассматривается в Бакинском апелляционном суде.