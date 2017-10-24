Наримановский муниципалитет подал в суд на ЖСК "Кярван"

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Муниципалитет Наримановского района Баку подал в суд на ЖСК "Кярван".
Как сообщает Report, обратившись в Бакинский административно-экономический суд №1, муниципалитет потребовал расторжения договора, освобождения территории стороной-ответчиком и возвращения истцу.
Суд отклонил иск.
Оставшись недовольным вынесенным решением, муниципалитет Наримановского района подал апелляционную жалобу.
Жалоба рассматривается в Бакинском апелляционном суде.
İsmayıl NəsibliАвтор новости
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