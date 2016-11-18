Наложен арест на имущество компаньона сына Эльдара Махмудова - СПИСОК

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Объявленный в розыск руководитель компании Caspian Telecommunication LTD и директор ООО AKEY Керимов Аяз Эльхан оглу является компаньоном и другом Анара Махмудова - сына бывшего министра национальной безопасности Эльдара Махмудова.

Как сообщает Report, суд наложил арест на его мотоцикл марки Harley Devidson с номером 10-A-378, автомобиль марки Maserati Quatroporte S Q4, находящийся в имуществе ООО AKEY, автомобиль марки Jaguar XJ и 1 га земли на территории совхоза Зейтун № 3 в Абшеронском районе.

Был проведен осмотр оборудования, установленного и обслуживаемого сотрудниками ООО AKEY в ООО Aztelekom, ООО Azercell Telecom, ООО Bakcell. Установлено, что оборудование в ООО Aztelekom принадлежит компании Cartburg NC, а оборудование в остальных компаниях - ликвидированному МНБ.

Также проведена оценка оборудования компании Cartburg NC, установленного в международной станции S-12 ООО Aztelekom. Установлено, что стоимость данного оборудования с учетом амортизационных расходов и с вычетом стоимости загруженного программного обеспечения составила 112 826 долларов США. Наложен арест на данное оборудование.

В ходе следствия 16 декабря 2015 года в отношении А.Керимова вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого по ст. 312.2 УК. Он был объявлен в розыск. Постановлением Бинагадинского районного суда от 17 декабря 2015 года в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Преступные действия обвиняемого А.Керимова были переквалифицированы в ст.ст. 179.3.1 (присвоение или растрата, совершенные организованной группировкой), 179.3.2 (присвоение или растрата, совершенные в крупном размере) Уголовного кодекса.