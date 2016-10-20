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    Наказание арестованного в России мужчины согласовано с законодательством Азербайджана

    Оставлено в силе наказание в виде лишения свободы сроком на 7,5 лет, вынесенное российским судом

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям было рассмотрено и согласовано с законодательством Азербайджана наказание в отношении Эльшана Гасанова, обвиняемого в вымогательстве денег путем угроз.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева было объявлено решение. 

    Согласно решению, наказание Э.Гасанова согласовано с законодательством Азербайджана. Оставлено в силе наказание в виде лишения свободы сроком на 7,5 лет, вынесенное российским судом 

    Отметим, что Э.Гасанов обвинялся по статье "вымогательство" Уголовного кодекса Российской Федерации.

    Он был приговорен в России к 7,5 годам лишения свободы. Затем Э.Гасанов был экстрадирован в Азербайджан. 

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