Начинается суд над воевавшими против Азербайджана 13 армянскими террористами

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Эльдара Исмайлова состоится предварительное слушание уголовного дела в отношении Ованесяна Хайказа Корюновича, Манукяна Вараздата Амушавановича, Степаняна Давида Степановича, Тонусяна Левана Ашотовича и других – Багдасаряна Артура Эдуардовича, Авакяна Серопа Суреновича, Арутюняна Вараздата Верёжевича, Манукяна Жоры Ваноевича, Эрабяна Храйра Храчовича, Госпаряна Нарека Агаовича, Курегяна Григора Гагиговича, Геворкяна Ашота Артаковича, Аграманяна Мартина Мушеговича.
Начинается суд над воевавшими против Азербайджана 13 армянскими террористамиНачинается суд над воевавшими против Азербайджана 13 армянскими террористами Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Эльдара Исмайлова состоится предварительное слушание уголовного дела в отношении Ованесяна Хайказа Корюновича, Манукяна Вараздата Амушавановича, Степаняна Давида Степановича, Тон
Происшествия
22 июня 2021 г. 07:14
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Версия на азербайджанском языке Bu gün terrorçu silahlı birləşmənin üzvü olan daha 13 erməninin məhkəməsi başlayır