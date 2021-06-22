Начинается суд над воевавшими против Азербайджана 13 армянскими террористами

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Эльдара Исмайлова состоится предварительное слушание уголовного дела в отношении Ованесяна Хайказа Корюновича, Манукяна Вараздата Амушавановича, Степаняна Давида Степановича, Тон

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Эльдара Исмайлова состоится предварительное слушание уголовного дела в отношении Ованесяна Хайказа Корюновича, Манукяна Вараздата Амушавановича, Степаняна Давида Степановича, Тонусяна Левана Ашотовича и других – Багдасаряна Артура Эдуардовича, Авакяна Серопа Суреновича, Арутюняна Вараздата Верёжевича, Манукяна Жоры Ваноевича, Эрабяна Храйра Храчовича, Госпаряна Нарека Агаовича, Курегяна Григора Гагиговича, Геворкяна Ашота Артаковича, Аграманяна Мартина Мушеговича.