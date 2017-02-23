Начинается суд над свояком "Лоту Гули"

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Подытожено предварительное следствие по уголовному делу Видади Гусейнова, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков. Дело передано в суд.

Об этом Report сообщил его адвокат Кямандар Насибов.

По его словам, подготовительное заседание назначено на 24 февраля в Бакинском суде по тяжким преступлениям. Дело рассмотрят под председательством судьи Афгана Гаджиева.

Согласно обвинительному акту, 30 апреля 2016 года В.Гусейнов был задержан в качестве подозреваемого лица сотрудниками 13-го отделения полиции Сабунчинского РУП напротив дома №4 по улице Мира в сабунчинском поселке Бакиханова. При нем было 12,360 г героина.

В отношении В.Гусейнова возбуждено уголовное дело по ст. 234.1 (незаконные приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в количестве, превышающем необходимое для личного потребления) УК и решением Сабунчинского районного суда избрана мера пресечения – арест сроком в 3 месяца.

После рассмотрения уголовного дела в прокуратуре Сабунчинского района, его направили в суд.

При рассмотрении дела в Сабунчинском районном суде под председательством судьи Ильгара Аббасова гособвинитель выступил с ходатайством. Прокурор обосновал ходатайство тем, что орган предварительного следствия был не прав при оценке вопроса приобретения, хранения и перевозки В.Гусейновым не с целью продажи 12,360 г героина. Он потребовал возвращения уголовного дела на предварительное следствие. Суд удовлетворил ходатайство. Согласно решению, уголовное дело вновь было направлено в прокуратуру для предварительного расследования.

Затем в отношении В.Гусейнова выдвинули обвинение по ст. 234.4.3 (незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение,перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров в крупном размере) УК.

Как сообщил Report адвокат К.Насиров, его подзащитный не согласен с обвинениями: "Мой клиент заявляет, что выдвинутые против него обвинения незаконны. Видади Гусейнов говорит, что не считает себя виновным".

Отметим, что В.Гусейнов является свояком ныне находящегося в заключении и известного в криминальном мире как "Лоту Гули" авторитета Надира Салифова.