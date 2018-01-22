Начинается суд на основе жалобы сбежавшего вместе с "Годжа" заключенного

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Стала известна дата судебного заседания по апелляционной жалобе сбежавшего из поезда в Баку заключенного Али Агами на приговор в отношении него по предыдущему уголовному делу.

Как сообщает Report, заседание в Ширванском апелляционном суде назначено на сегодня, на вторую половину дня.

Он просит смягчения наказания.

Отметим, что уголовное дело А.Агами, обвиняемого в умышленном убийстве, рассматривалось в Лянкяранском суде по тяжким преступлениям. Государственный обвинитель просил лишить его свободы сроком на 19 лет.

А.Агами и другой заключенный, Этибар Мамедов по прозвищу "Годжа", были доставлены на поезде из Лянкярана в Баку ночью 22 октября. Утром 23 октября на станции Биладжары Э.Мамедов и А.Агами совершили побег. Через некоторое время А.Агами был арестован в Ширване. Э.Мамедов был убит в ходе операции.

Напомним, что 28-летний А.Агами был арестован после убийства на почве хулиганства 2-х лиц в ноябре 2015 года в городе Ширван. Так, он является одним из 5 задержанных по делу об убийстве жителей города Ширван Эльвина Наджиева и Заура Сарыбалаева. Убитый Э.Наджиев в преступном мире был более известен по прозвищу "Крытый Эльвин".

По приговору Лянкяранского суда по тяжким преступлениям А.Агами был лишен свободы сроком на 19 лет.