Начался судебный процесс на основании жалобы граждан Нигерии, занимавшихся продажей фальшивых купюр в Баку

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде начался подготовительный процесс по апелляционной жалобе на приговор в отношении граждан Нигерии Обу Онъедика Мосес и Нвадике Эммануэль Чинъере, обвиняющихся в изготовлении, приобретении или же продаже фальшивых денежных купюр или же ценных бумаг.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Ильгара Мургузова уточнены анкетные данные обвиняемых.

Судебное слушание назначено на 31 марта.

Напомним, что в апреле этого года на основе информации, поступившей в Главное управление по борьбе с организованной преступностью министерства внутренних дел Азербайджанской Республики, при попытке продать 50 фальшивых 100-долларовых купюр на территории Насиминского района были задержаны граждане Нигерии Обу Онъедика Мосес и Нвадике Эммануэль Чинъере. При обыске арендованной ими вместе с 3 гражданами Нигерии, 1 гражданином Камеруна и 1 гражданином Гватемалы квартиры было обнаружено и изъято еще 100 фальшивых купюр каждая номиналом в 100 долларов. Обу Онъедика Мосес и Нвадике Эммануэль Чинъере обвиняляись по ст. 204.3.2 (приобретение с целью продажи и продажа фальшивой валюты в крупном размере) УК. Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил обеих к 10 годам лишения свободы. Не согласившись с решением, осужденные подали апелляционную жалобу в Бакинский апелляционный суд.