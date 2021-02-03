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Начальник одного из отделов полиции Баку снят с должности

Начальник одного из отделов полиции Баку снят с должности Соответствующее распоряжение подписал глава МВД Вилаят Эйвазов
Происшествия
3 февраля 2021 г. 14:12
Начальник одного из отделов полиции Баку снят с должности
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Начальник 25-го отдела полиции Управления полиции Низаминского района г. Баку полковник-лейтенант полиции Эльмир Гусейнов освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилаят Эйвазов.

Другим приказом министра на его место назначен полковник-лейтенант полиции Тураб Пашаев.

Тураб Пашаев приходится сыном бывшему начальнику полиции, известному в правоохранительных органах профессиональному кадру Шахмару Пашаеву.

До этого назначения Т.Пашаев занимал должность начальника 7-го отдела полиции Бинагадинского районного управления полиции.

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