Начальник одного из отделов полиции Баку снят с должности

Начальник 25-го отдела полиции Управления полиции Низаминского района г. Баку полковник-лейтенант полиции Эльмир Гусейнов освобожден от занимаемой должности.
Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилаят Эйвазов.
Другим приказом министра на его место назначен полковник-лейтенант полиции Тураб Пашаев.
Тураб Пашаев приходится сыном бывшему начальнику полиции, известному в правоохранительных органах профессиональному кадру Шахмару Пашаеву.
До этого назначения Т.Пашаев занимал должность начальника 7-го отдела полиции Бинагадинского районного управления полиции.