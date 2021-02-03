Начальник одного из отделов полиции Баку снят с должности

Начальник одного из отделов полиции Баку снят с должности

Соответствующее распоряжение подписал глава МВД Вилаят Эйвазов

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Начальник 25-го отдела полиции Управления полиции Низаминского района г. Баку полковник-лейтенант полиции Эльмир Гусейнов освобожден от занимаемой должности. Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилаят Эйвазов. Другим приказом министра на его место назначен полковник-лейтенант полиции Тураб Пашаев. Тураб Пашаев приходится сыном бывшему начальнику полиции, известному в правоохранительных органах профессиональному кадру Шахмару Пашаеву. До этого назначения Т.Пашаев занимал должность начальника 7-го отдела полиции Бинагадинского районного управления полиции. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

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