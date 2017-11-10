На трассе Баку-Газах загорелся грузовой автомобиль, есть пострадавшие

Гейгель. 10 ноября. REPORT.AZ/ В Гейгеле загорелся грузовой автомобиль, перевозивший гранаты.
Как передает западное бюро Report, инцидент произошел на участке трассы Баку-Газах, проходящий через деревню Хаджимелик Гейгелского района.
Грузовой автомобиль марки Газель, перевозивший гранаты, будучи в движении внезапно загорелся. Водитель, пытавшийся потушить огонь, получил легкое ранение.
Возгорание в кабине автомобиля было потушено прибывшими на место происшествия пожарниками.
Машина была серьезно повреждена.
По факту ведется следствие.
Valeh DadaşovАвтор новости
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