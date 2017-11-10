На трассе Баку-Газах загорелся грузовой автомобиль, есть пострадавшие

Гейгель. 10 ноября. REPORT.AZ/ В Гейгеле загорелся грузовой автомобиль, перевозивший гранаты.

Как передает западное бюро Report, инцидент произошел на участке трассы Баку-Газах, проходящий через деревню Хаджимелик Гейгелского района.

Грузовой автомобиль марки Газель, перевозивший гранаты, будучи в движении внезапно загорелся. Водитель, пытавшийся потушить огонь, получил легкое ранение.

Возгорание в кабине автомобиля было потушено прибывшими на место происшествия пожарниками.

Машина была серьезно повреждена.

По факту ведется следствие.