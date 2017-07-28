На трассе Баку-Газах столкнулись грузовой и легковой автомобили, 3 пострадали - ФОТО

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Геранбой. 28 июля. REPORT.AZ/ На автотрассе Баку-Газах столкнулись перевозящий сыр грузовик и легковой автомобиль.

Как передает западное бюро Report, авария произошла утром на проходящем по территории Геранбойского района участке магистрали Баку-Газах. Двигавшийся на высокой скорости грузовой автомобиль марки Hundai с государственным номерным знаком 09-AC-344 столкнулся с легковым автомобилем марки Mercedes. В результате от силы удара Mercedes с тремя пассажирами перевернулся на обочине. Оба транспортных средства получили серьезные повреждения. Трое пассажиров автомобиля марки Mercedes получили травмы.

По факту ведется расследование.