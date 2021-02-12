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На сессию "вопрос-ответ" в Генпрокуратуру поступило 107 обращений

На сессию "вопрос-ответ" в Генпрокуратуру поступило 107 обращений Общественности будет предоставлена дополнительная информация о дате следующей сессии вопросов и ответов
Происшествия
12 февраля 2021 г. 14:41
На сессию вопрос-ответ в Генпрокуратуру поступило 107 обращений

12 февраля с 09:30 до 12:30 на странице Генеральной прокуратуры Азербайджана в социальной сети Instagram состоялась очередная сессия вопросов и ответов.

Как сообщает Report, пресс-служба Генпрокуратуры заранее проинформировала об этом граждан через средства массовой информации и социальные сети.

В ходе сессии, с интересом встреченной общественностью, были даны ответы на вопросы граждан, а также зарегистрированы обращения. В ходе сессии поступило 107 обращений, на которые был обеспечен незамедлительный ответ должностных лиц Генеральной прокуратуры.

Общественности будет предоставлена дополнительная информация о дате следующей сессии вопросов и ответов.

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Версия на азербайджанском языке Prokurorluğun "Sual-cavab" sessiyasına 107 müraciət daxil olub

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