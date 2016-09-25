На саратовском вокзале скончалась 79-летняя азербайджанка

Баку. 25 Сентября. REPORT.AZ/ Сегодня на саратовском вокзале скоропостижно скончалась 79-летняя гражданка Азербайджана.

Как передает Report, об этом ИА "Взгляд-инфо" сообщил источник в правоохранительных органах.

Женщине стало плохо около 11.32, когда она находилась в привокзальном кафе "Улей". Ее срочно доставили в медпункт, однако помощь медиков не увенчалась успехом - в полдень она умерла.

Как стало известно, два месяца назад женщина приехала в наш город из Баку погостить у подруги. Сегодня она собиралась отправиться домой на поезде "Махачкала - Баку".

В настоящее время тело женщины доставлено в морг.