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    На саратовском вокзале скончалась 79-летняя азербайджанка

    Сегодня она собиралась отправиться домой на поезде Махачкала - Баку

    Баку. 25 Сентября. REPORT.AZ/ Сегодня на саратовском вокзале скоропостижно скончалась 79-летняя гражданка Азербайджана.

    Как передает Report, об этом ИА "Взгляд-инфо" сообщил источник в правоохранительных органах.

    Женщине стало плохо около 11.32, когда она находилась в привокзальном кафе "Улей". Ее срочно доставили в медпункт, однако помощь медиков не увенчалась успехом - в полдень она умерла.

    Как стало известно, два месяца назад женщина приехала в наш город из Баку погостить у подруги. Сегодня она собиралась отправиться домой на поезде "Махачкала - Баку".

    В настоящее время тело женщины доставлено в морг. 

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