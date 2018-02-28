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    На проспекте Гейдара Алиева автомобиль насмерть сбил пожилого мужчину

    Несмотря на усилия врачей раненый скончался в больнице© Report

    Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ На проспекте Гейдара Алиева на территории Наримановского района произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

    Как передает Report, автомобиль марки "Volkswagen Passat" близ станции метро Кероглы сбил переходившего дорогу в непредназначенном для этого месте Мамедова Садреддина Гаджиага оглы 1961 г.

    Раненый был помещен в Клинический медицинский центр № 3.

    Однако, несмотря на усилия врачей, С.Мамедов скончался.

    По факту в Наримановском РУП возбуждено уголовное дело.

    Водитель задержан.

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