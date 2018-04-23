На поиски пропавших в море в Сумгайыте вылетел вертолет

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ К поискам двух пропавших, предположительно вышедших в море с территории Сумгайыта, привлечен вертолет Ми17 отряда авиации министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС).

Об этом сообщили Report в МЧС.

В сообщении говорится, что вместе с этим поиски Мушфига Адиль оглы Джабиева 2003 г.р. и Нусрата Назар оглы Назарова 2001 г.р. продолжаются и Государственной службой контроля над малотоннажными судами и спасения на водах.

О поисковых работ будет предоставлена дополнительная информация.