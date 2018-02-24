 Наверх
    Закрыть фоторежим

    На Гилязинской птицефабрике мужчину избили, привязали к машине и протащили по земле 200 метров

    Мужчина в тяжелом состоянии был доставлен в Службу скорой медицинской помощи

    Хызы. 24 февраля. REPORT.AZ/ В Хызы, на территории Гилязинской птицефабрики произошел конфликт между сотрудниками предприятия, в результате которого тяжело ранен пожилой мужчина. 

    Как сообщает местное бюро Report, между 63-летним Маилом Магеррам оглы Алиевым, работающим в качестве водителя этой фабрики и его коллегами возник конфликт, который перерос в драку.

    Коллеги сначала избили Алиева, а потом привязав мужчину к его же автомобилю проволокли по земле примерно 200 метров. 

    Мужчина в тяжелом состоянии был доставлен в Службу скорой медицинской помощи. 

    Врачи оценивают его состояние как средне -тяжелое. В связи с фактом ведется расследование.   

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi