На Гилязинской птицефабрике мужчину избили, привязали к машине и протащили по земле 200 метров

Хызы. 24 февраля. REPORT.AZ/ В Хызы, на территории Гилязинской птицефабрики произошел конфликт между сотрудниками предприятия, в результате которого тяжело ранен пожилой мужчина.

Как сообщает местное бюро Report, между 63-летним Маилом Магеррам оглы Алиевым, работающим в качестве водителя этой фабрики и его коллегами возник конфликт, который перерос в драку.

Коллеги сначала избили Алиева, а потом привязав мужчину к его же автомобилю проволокли по земле примерно 200 метров.

Мужчина в тяжелом состоянии был доставлен в Службу скорой медицинской помощи.

Врачи оценивают его состояние как средне -тяжелое. В связи с фактом ведется расследование.