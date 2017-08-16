Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ На джоратском побережье Каспийского моря утонул один человек.

Как сообщает Report, информацию распространило министерство по чрезвычайным ситуациям.

По факту в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС поступила информация.

На место происшествия были привлечены водолазы-спасатели Государственной службы по контролю над маломерными судами и спасению на водах министерства по чрезвычайным ситуациям.

Поисковые работы продолжаются.