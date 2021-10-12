На дороге Баку-Губа ограничат движение автомобилей

13 октября с 06:00 до 21:00 в связи с проведением капитального ремонта на 29-31-м км автодороги Баку-Губа-Государственная граница с Российской Федерацией, то есть на участке пересечения въезда-выезда из города Сумгайыт, движение транспорта будет ограничен

13 октября с 06:00 до 21:00 в связи с проведением капитального ремонта на 29-31-м км автодороги Баку-Губа-Государственная граница с Российской Федерацией, то есть на участке пересечения въезда-выезда из города Сумгайыт, движение транспорта будет ограничено.

Об этом Report сообщил начальник отдела Главного управления Государственной дорожной полиции (ГПС) министерства внутренних дел, полковник-лейтенант полиции Намидан Пириев.

Он сообщил, что транспортные средства могут продолжить движение с 28-го км автодороги, то есть со стороны АЗС “SOCAR”, из поселка З.Тагиева в Сумгаит, а также в северном направлении - в Губинский, Гусарский и Хачмазский районы.

"Для обеспечения безопасного и комфортного движения транспортных средств во время ремонтных работ сотрудниками дорожно-патрульной службы будут созданы соответствующие условия", - добавил Н.Пириев.