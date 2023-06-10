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На бакинском бульваре спасли тонущего человека

На бакинском бульваре спасли тонущего человека На горячую линию "112" Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) Азербайджана поступила информация о том, что в Приморском национальном парке Сабаильского района Баку тонет человек.
Происшествия
10 июня 2023 г. 21:50
На бакинском бульваре спасли тонущего человека

На горячую линию "112" Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) Азербайджана поступила информация о том, что в Приморском национальном парке Сабаильского района Баку тонет человек.

Как передает Report, на место происшествия незамедлительно прибыли силы водолазно-поисковой группы "Бакинский бульвар" Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах ведомства.

В ходе проведенной операции тонущий Александр Куркин (1988 г.р.) был спасен водолазами поисково-спасательного отряда. Мужчине была оказана первая медицинская помощь, после чего он был передан соответствующим структурам.

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Версия на азербайджанском языке Bakı bulvarında dənizdə batan şəxs xilas edilib

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