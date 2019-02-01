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    На Абшероне задержан автобусный вор-карманник

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ На Абшероне задержан мужчина, занимавшийся в автобусе карманничеством.

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 31 января жительница поселка Мазасыр обратилась в Абшеронское районное управление полиции и сообщила, что в одном из маршрутных автобусов, работающих на территории поселка, у нее украли кошелек со 222 манатами и документы.

    В связи с обращением незамедлительно было проведено расследование. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в короткие сроки был установлен и задержан подозреваемый в совершении кражи житель Сумгайыта, ранее судимый Б.Агамалыев.

    По факту ведется расследование.

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