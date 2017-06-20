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    На Абшероне мужчина нанес брату 9 ножевых ранений

    Инцидент произошел в поселке Сулутепе© Courtesy İmage

    Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Минувшей ночью в Абшеронском районе произошла поножовщина.

    Как сообщает Report, в поселке Сулутепе Ализаде Мирага оглу Агаев 1958 г.р. поссорился с братом.

    В ходе драки брат нанес А. Агаеву 9 ножевых ранений в переднюю стенку живота и область грудной клетки. Пострадавший помещен в реанимационное отделение больницы. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.

    По факту в Абшеронском районном управлении полиции проводится расследование.

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