МВД: Задержаны 150 больных коронавирусом

"Наблюдение и госпитализация пациентов с COVID-19 в условиях их самоизоляции на дому контролируется полицией и военнослужащими внутренних войск”

"Наблюдение и госпитализация пациентов с COVID-19 в условиях их самоизоляции на дому контролируется полицией и военнослужащими внутренних войск”.

Как сообщает Report, в ответ на запрос прессы начальник отдела пресс-службы МВД Азербайджана, майор полиции Эльшад Гаджиев заявил, что в отношении лиц, получивших положительные результаты анализов по COVID-19, незамедлительно направляется соответствующая информация во все территориальные органы

Он отметил, что по поступившей информации каждый активный пациент с COVID-19 включается в зону наблюдения полицейских, несущих непрерывную службу на территории:

"Если пациент с COVID-19 покинет адрес проживания, это немедленно станет известно полиции. В результате усиленных действенных контрольно-профилактических мер в отношении активных пациентов с COVID-19, с 30 ноября по сегодняшний день сотрудниками органов внутренних дел выявлено и задержано в общественных местах в общей сложности 150 активных больных коронавирусом. Из них 135 человек были возвращены домой, 13 человек с более тяжелым состоянием здоровья были госпитализированы. За это время в отношении 106 человек в соответствии с законодательством было возбуждено уголовное дело. В соответствующих территориальных управлениях и отделах полиции продолжаются следственные действия. В процессе расследования определяется круг лиц, с которыми эти пациенты имели контакт, и привлекаются к лабораторным анализам”.