МВД: Встречаются случаи перехвата данных банковских карт граждан

В последнее время встречаются случаи перехвата данных личных банковских карт граждан посредством телефонных звонков, в частности с иностранных номеров.

В последнее время встречаются случаи перехвата данных личных банковских карт граждан посредством телефонных звонков, в частности с иностранных номеров.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел Азербайджана.

В рамках борьбы с подобными случаями в городе Сумгайыте рядом с объектами общественного питания и банкоматами установлены информационные табло в целях повышения осведомленности граждан, в частности лиц пожилого возраста, в сфере кибербезопасности. На этих табло представлена подробная информация о наиболее распространенных методах, используемых киберпреступниками.

МВД призывает граждан быть бдительными и при столкновении с подобными случаями обращаться в полицию.