О нас
Report Georgia
Аудио новости

МВД: В выходные 13 больных коронавирусом задержали в общественных местах

МВД: В выходные 13 больных коронавирусом задержали в общественных местах 28 и 29 августа сотрудники правоохранительных органов выявили и задержали в общественных местах на территории страны 13 активно больных коронавирусом граждан.
Происшествия
30 августа 2021 г. 10:33
МВД: В выходные 13 больных коронавирусом задержали в общественных местах

28 и 29 августа сотрудники правоохранительных органов выявили и задержали в общественных местах на территории страны 13 активно больных коронавирусом граждан.

Как сообщили Report в МВД Азербайджана, с задержанными были проведены профилактические беседы, с соблюдением медицинских процедур больные коронавирусом были возвращены по адресам своего проживания.

Об этом были проинформированы соответствующие медучреждения.

В отношении 5 граждан возбуждены уголовные дела по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического режима и карантинного режимов), продолжаются следственные мероприятия.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке On üç aktiv koronavirus xəstəsi ictimai yerlərdə saxlanılıb

Экслюзивные новости

Новый парк Баку площадью в 43 га
ФотоНовый парк Баку площадью в 43 га
27 августа 2021 г. 19:31
Посол: Корейские компании заинтересованы в проектах по восстановлению освобожденных земель
Посол: Корейские компании заинтересованы в проектах по восстановлению освобожденных земель
27 августа 2021 г. 11:25
Спецпредставитель президента РФ: Мехрибан Алиева осуществляет благородную гуманитарную деятельность
Спецпредставитель президента РФ: Мехрибан Алиева осуществляет благородную гуманитарную деятельность
26 августа 2021 г. 12:46
Слуцкий: В России знают, уважают и любят Мехрибан Алиеву
Слуцкий: В России знают, уважают и любят Мехрибан Алиеву
26 августа 2021 г. 10:16
В Азербайджане избраны новые председатели, заместители и секретари ОИК
В Азербайджане избраны новые председатели, заместители и секретари ОИК
26 августа 2021 г. 10:04
Депутат Рады: Украина всегда была другом и поддерживала территориальную целостность Азербайджана
Депутат Рады: Украина всегда была другом и поддерживала территориальную целостность Азербайджана
24 августа 2021 г. 20:09
Минздрав: За компенсацией за побочные эффекты вакцины от COVID-19 никто не обращался
Минздрав: За компенсацией за побочные эффекты вакцины от COVID-19 никто не обращался
23 августа 2021 г. 16:47
Экс-главу Агстафинской ИВ исключили из ПЕА
Экс-главу Агстафинской ИВ исключили из ПЕА
21 августа 2021 г. 15:24
За последние 9 лет из Украины депортированы около 10 тыс. граждан Азербайджана
За последние 9 лет из Украины депортированы около 10 тыс. граждан Азербайджана
21 августа 2021 г. 13:35
Жительница Шуши: Меня переполняют смешанные чувства
Жительница Шуши: Меня переполняют смешанные чувства
21 августа 2021 г. 11:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi