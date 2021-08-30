МВД: В выходные 13 больных коронавирусом задержали в общественных местах

28 и 29 августа сотрудники правоохранительных органов выявили и задержали в общественных местах на территории страны 13 активно больных коронавирусом граждан.

28 и 29 августа сотрудники правоохранительных органов выявили и задержали в общественных местах на территории страны 13 активно больных коронавирусом граждан.

Как сообщили Report в МВД Азербайджана, с задержанными были проведены профилактические беседы, с соблюдением медицинских процедур больные коронавирусом были возвращены по адресам своего проживания.

Об этом были проинформированы соответствующие медучреждения.

В отношении 5 граждан возбуждены уголовные дела по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического режима и карантинного режимов), продолжаются следственные мероприятия.