МВД о насмерть сбитом сотруднике городского хозяйства в Сумгайыте - ОБНОВЛЕНО

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел Азербайджана сделало заявление в связи с наездом автомобиля на сотрудника городского хозяйства в Сумгайыте этим утром.

В ответ на запрос Report заместитель начальника пресс-службы министерства внутренних дел, полковник полиции Орхан Мансурзаде сказал, что сотрудника Управления озеленения Сумгайыта, жителя города Видади Расулова при переходе дороги в неположенном месте на улице Кёроглу сбил автомобиль марки Opel Astra, которым управлял Тариэль Халилов. В.Расулов скончался на месте происшествия.

Факт расследуется.

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Сумгайыт. 9 апреля. REPORT.AZ/ В Сумгайыте автомобиль сбил насмерть уборщицу.

Как сообщает сумгайытско-абшеронское бюро Report, инцидент произошел на одной из центральных улиц города.

Подметающую улицу женщину, имя которой пока неизвестно, сбил автомобиль. Она скончалась на месте от полученных травм.

По факту ведется расследование.