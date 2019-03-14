МВД Азербайджана: Минувшим днем в автоавариях погибли 2, ранены 8 человек

Обнародована статистика преступлений и происшествий, зарегистрированных минувшим днем органами внутренних дел Азербайджана.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 13 марта на территории республики органами внутренних дел 30 преступлений раскрыто по "горячим следам".

Раскрыто 23 преступления, совершенных в предшествующие периоды. Задержан 31 числившийся в розыске человек, из них 13 должников.

На дорогах республики произошло 5 ДТП, в которых погибли 2 и пострадали 8 человек.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, были установлены 17 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

По подозрению в совершении преступлений задержан 51 человек.