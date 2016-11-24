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    Мужчина, нанесший ножевое ранение знакомому, был арестован в зале суда

    Его приговорили к 4 годам тюрьмы

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу Замана Шафиева, обвиняемого в умышленном нанесении тяжелого ущерба здоровью.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фаика Ганиева был зачитан приговор, согласно которому З.Шафиева лишили свободы сроком на 4 года. Он был арестован в зале суда.

    Напомним, что в своем выступлении прокурор потребовал лишить З.Шафиева свободы скором на 5 лет.

    Отметим, что З.Шафиев нанес знакомому Эльмину Балаеву ножевое ранение. В отношении задержанного сотрудниками полиции З.Шафиева не была избрана мера пресечения в виде ареста.

    Он обвиняется по ст.126.1 (умышленное нанесение ущерба здоровью) УК. 

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