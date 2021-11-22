Министр: Работники юстиции сделали добровольные пожертвования на сумму более 4,5 млн манатов

"В дни Отечественной войны работники юстиции также прилагали все усилия для достижения победы. Сразу после объявления военного положения министерство перешло на усиленный режим работы, приняло безотлагательные меры по тесной координации деятельности с другими правоохранительными органами и соответствующими организациями, оперативному информированию о чрезвычайных ситуациях, обеспечению безопасной работы и охраны пенитенциарных предприятий, информационных ресурсов".
Как передает Report, об этом сказано в статье министра юстиции Азербайджанской Республики, председателя Судебно-правового совета, государственного советника юстиции I степени Фикрета Мамедова в АЗЕРТАДЖ.
"Кроме того, врачи медицинской службы министерства были командированы в боевую зону, около 100 сотрудников органов юстиции и суда ушли на военную службу, в том числе в качестве добровольцев, показав пример высокого патриотизма. Среди наших сотрудников, участвовавших в боях, к сожалению, есть раненые и героически погибшие. Министерство интересуется проблемами каждого из них и членов их семей и оказывает им всестороннюю поддержку.
В память о сотруднике главного управления исполнения министерства Рухине Халилове, который добровольцем ушел на Отечественную войну и стал шехидом, проявив мужество и отвагу, в Музее истории юстиции, местных структурах, где он раньше работал, созданы специальные уголки, в его служебном кабинете организован музей. Семья и малолетние дети шехида-работника юстиции окружены нашей заботой, его супруга принята на работу в органы юстиции.
Во время войны министерство также организовало помощь жителям прифронтовых районов, была проявлена особая чуткость к их проблемам и проведены приемы в видеоформате, приняты меры по безотлагательному решению поднятых вопросов.
С первых дней войны работники юстиции и судьи в целях оказания поддержки нашей армии, раненым и помощи семьям шехидов сделали добровольные пожертвования на сумму более 4,5 миллиона манатов, в том числе накануне профессионального праздника – в фонды YAŞAT и Возрождения Карабаха, сотни сотрудников приняли участие в акциях по сдаче крови", - отметил Фикрет Мамедов.