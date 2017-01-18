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    Министерство транспорта провело рейды в Гахе, оштрафовано свыше 50 водителей - ФОТО

    Предприняты соответствующие меры в отношений водителей, нарушивших правила

    Гах. 18 января. REPORT.AZ/ Сотрудники Государственной службы автомобильного транспорта министерства транспорта провели рейды в Гахском районе против водителей, нарушивших правила. 

    Как сообщает северо-западное бюро Report, на улицах внутри города поставлены посты, установлены водители, занимающиеся незаконной транспортировкой грузов, деятельностью такси, пассажироперевозкой в направлении города Баку и уклонившиеся от налогов. 

    Как сообщил Report ведущий специалист 6-го регионального отделения Госслужбы Турал Ахмедов, в ходе рейдов были задержаны более 30 водителей такси, около 20 водителей маршрутных автобусов и 5 водителей, незаконно занимающихся перевозкой пассажиров в направлении города Баку. Предприняты соответствующие меры в отношений водителей, нарушивших правила.

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