 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Министерство подало в суд на Научно-производственное предприятие Биби-Эйбат

    Дело рассмотрят в Бакинском апелляционном суде

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Национальная служба геологической разведки министерства экологии и природных ресурсов подала в суд на Научно-производственное предприятие Биби-Эйбат.

    Как сообщает Report, министерство обратилось в Бакинский административно-экономический суд №1, подав иск об удержании средств в государственный фонд воспроизводства минерально-сырьевой базы.

    Суд удовлетворил иск. Недовольное решением Научно-производственное предприятие Биби-Эйбат подало апелляционную жалобу.

    Дело рассмотрят в Бакинском апелляционном суде.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi