Министерство подало в суд на Научно-производственное предприятие Биби-Эйбат

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Национальная служба геологической разведки министерства экологии и природных ресурсов подала в суд на Научно-производственное предприятие Биби-Эйбат.

Как сообщает Report, министерство обратилось в Бакинский административно-экономический суд №1, подав иск об удержании средств в государственный фонд воспроизводства минерально-сырьевой базы.

Суд удовлетворил иск. Недовольное решением Научно-производственное предприятие Биби-Эйбат подало апелляционную жалобу.

Дело рассмотрят в Бакинском апелляционном суде.