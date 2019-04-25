МИД Азербайджана прокомментировал информацию о Храме на горе Кешикчи Даг

Министерство иностранных дел Азербайджана прокомментировало распространенную в грузинских СМИ информацию об ограничении входа в комплекс Храм на горе Кешикчи Даг.

Как заявила Report пресс-секретарь министерства Лейла Абдуллаева, комплекс Кешикчи Даг (Давида Гареджи) холмами разделен на две части и состоит из многих исторических, архитектурных и религиозных объектов, рассыпанных на участке в 25 км вдоль холмов, пролегающих на азербайджано-грузинской границе.

"Делимитация госграницы между Азербайджаном и Грузией решается в рамках существующих двусторонних форматов на основе процедур взаимной координации в соответствии с международной практикой. Азербайджан всегда выступал сторонником скорейшей делимитации азербайджано-грузинской границы. Азербайджан готов завершить данный процесс как можно скорее", - отметила она.