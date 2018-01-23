Между Рабочей группой Госкомиссии и Пенитенциарной службой министерства юстиции подписан совместный План деятельности

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ С целью дальнейшего усиления работы по антинаркотической пропаганде в учреждениях отбывания наказания между Рабочей группой Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств и Пенитенциарной службой министерства юстиции подписан совместный План деятельности на 2018 год.

Об этом сообщили Report в Государственной комиссии.

Определены дата, место проведения мероприятий и ответственные лица, предусмотренные в Плане деятельности.

В течение текущего года в учреждениях отбывания наказания при Пенитенциарной службе министерства юстиции среди лиц, отбывающих наказание, будет проведен ряд мероприятий на тему разрушительного воздействия наркотиков на организм человека, их вреда для общества и здоровья людей, медицинской гигиены относительно заражения СПИДом и другими вирусами, реабилитации осужденных и предоставления им разъяснений для реинтеграции в общество, а также показаны соответствующие видеофильмы и розданы необходимые агитационные материалы.