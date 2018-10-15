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    МЭПР: На оползневой территории в Бадамдаре обвалились заборы домов

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Активность на оползневой территории в Бадамдаре продолжается. 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов. 

    По информации, поступившей из созданного министерством экологии и природных ресурсов штаба, согласно результатам мониторингов на 18:00, напряженность на оползневой территории остается. Периодически на оползневом участке наблюдается движение к склону мелких частей горных пород. На верхней части территории зафиксирован процесс обвала заборов жилых домов. Часть ограждений сместилась на 30 см. 

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