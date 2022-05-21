МЧС распространило кадры пожара в Баку

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) распространило кадры пожара, разгоревшегося в Баку.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) распространило кадры пожара, разгоревшегося в Баку.

Как сообщили Report, на "горячую линию - 112" МЧС поступила информация о пожаре в многоквартирном жилом здании на улице Бахруза Нуриева в Низаминском районе Баку.

К месту происшествия незамедлительно были привлечены силы Государственной пожарной охраны и Службы спасения особого риска.

Благодаря оперативным действиям пожарных и спасателей был спасен и передан бригаде скорой помощи оставшийся в квартире в беспомощном состоянии Назаров Джамиль Алиш оглу 1958 г.р.

Пожар в двухкомнатной квартире общей площадью 60 кв.м. был полностью потушен.