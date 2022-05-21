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МЧС распространило кадры пожара в Баку

МЧС распространило кадры пожара в Баку Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) распространило кадры пожара, разгоревшегося в Баку.
Происшествия
21 мая 2022 г. 09:56
МЧС распространило кадры пожара в Баку

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) распространило кадры пожара, разгоревшегося в Баку.

Как сообщили Report, на "горячую линию - 112" МЧС поступила информация о пожаре в многоквартирном жилом здании на улице Бахруза Нуриева в Низаминском районе Баку.

К месту происшествия незамедлительно были привлечены силы Государственной пожарной охраны и Службы спасения особого риска.

Благодаря оперативным действиям пожарных и спасателей был спасен и передан бригаде скорой помощи оставшийся в квартире в беспомощном состоянии Назаров Джамиль Алиш оглу 1958 г.р.

Пожар в двухкомнатной квартире общей площадью 60 кв.м. был полностью потушен.

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Версия на азербайджанском языке FHN Bakıda baş verən yağın hadisəsinin görüntülərini yayıb

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