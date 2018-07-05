 Наверх
    Закрыть фоторежим

    МЧС о сегодняшнем пожаре на ТЭЦ "Азербайджан" в Мингячевире

    © Report

    Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Министерство по чрезвычайным ситуациям распространило информацию в связи с сегодняшним пожаром на ТЭЦ "Азербайджан" в Мингячевире.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт МЧС, 5 июля в 08:25 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре на территории ООО "Азербайджанская теплоэлектростанция" в городе Мингячевир.

    Пожарные Государственной противопожарной службы прибыли на место в 08:28.

    Во время пожара сгорели ключ одного из трансформаторов напряжения, провода и разлившееся на территорию в 400 кв.м. трансформаторное масло. Другие трансформаторы спасены от пожара.

    Пожар был потушен пожарными в 08:46.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi