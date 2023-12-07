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МЧС: Информации о каких-либо разрушениях или пострадавших в результате землетрясения не поступало

МЧС: Информации о каких-либо разрушениях или пострадавших в результате землетрясения не поступало Согласно предварительной информации, поступившей в Центр управления кризисными ситуациями Министерства по чрезвычайным ситуациям из Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, 07.12.2023 года в 08:16 по мес
Происшествия
7 декабря 2023 г. 09:00
МЧС: Информации о каких-либо разрушениях или пострадавших в результате землетрясения не поступало

Согласно предварительной информации, поступившей в Центр управления кризисными ситуациями Министерства по чрезвычайным ситуациям из Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, 07.12.2023 года в 08:16 по местному времени в Каспийском море на глубине 68 км произошло землетрясение магнитудой 5,6.

Об этом Report сообщили в МЧС.

Было отмечено, что землетрясение ощущалось в городе Баку и его окрестностях.

”Информации о каких-либо разрушениях или пострадавших в результате землетрясения в МЧС не поступало", - подчеркивается в сообщении.

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Версия на английском языке Azerbaijani ministry: No info on any damage or casualties due to quake
Версия на азербайджанском языке FHN: “Zəlzələ nəticəsində hər hansı dağıntı və ya xəsarət barədə məlumat daxil olmayıb”

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