МЧС: Информации о каких-либо разрушениях или пострадавших в результате землетрясения не поступало

Согласно предварительной информации, поступившей в Центр управления кризисными ситуациями Министерства по чрезвычайным ситуациям из Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, 07.12.2023 года в 08:16 по мес

Согласно предварительной информации, поступившей в Центр управления кризисными ситуациями Министерства по чрезвычайным ситуациям из Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, 07.12.2023 года в 08:16 по местному времени в Каспийском море на глубине 68 км произошло землетрясение магнитудой 5,6.

Об этом Report сообщили в МЧС.

Было отмечено, что землетрясение ощущалось в городе Баку и его окрестностях.

”Информации о каких-либо разрушениях или пострадавших в результате землетрясения в МЧС не поступало", - подчеркивается в сообщении.