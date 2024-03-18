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МЧС: Эксплуатация аттракционов без сертификата безопасности запрещена

МЧС: Эксплуатация аттракционов без сертификата безопасности запрещена Механизированные аттракционы в Азербайджане допускаются к эксплуатации только при наличии сертификата технической безопасности.
Происшествия
18 марта 2024 г. 13:09
МЧС: Эксплуатация аттракционов без сертификата безопасности запрещена

Механизированные аттракционы в Азербайджане допускаются к эксплуатации только при наличии сертификата технической безопасности.

Как сообщает Report, об этом представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Сахиль Мансимов заявил журналистам.

По его словам, уполномоченное структуры ведомства осуществляют организацию технического контроля на объектах, которые могут нести опасность, в том числе на аттракционах.

"Наши специалисты проверяют техническое состояние и определяют пригодность к эксплуатации аттракционов. Механизированные аттракционы в Азербайджане допускаются к эксплуатации только при наличии сертификата технической безопасности. Государственная регистрация аттракционов ведется на основании лицензий заводов-производителей. В противном случае эксплуатация аттракционов запрещена", - сказал он.

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