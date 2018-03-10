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    Лица, находящиеся в больнице в Сумгаите в связи с ДТП, избили врача

    Сотрудники полиции задержали этих лиц и привлекли к уголовной ответственности

    Сумгаит. 10 марта. REPORT.AZ/ В Сумгаите врач Больницы скорой медицинской помощи был избит на рабочем месте.

    Как передает местное бюро Report, доставленный в больницу в связи с ДТП Гасымов Керим Гасым оглы 1954 г. вместе со своим сыном, имя которого пока неизвестно, напали на врача-травматолога Рзу Рзаева.

    Во время драки врач был сильно избит.

    Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали напавших на врача лиц и привлекли их к уголовной ответственности.

    По факту ведется расследование.

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