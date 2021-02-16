Кто совершает связанные с наркотиками преступления?

99% лиц, совершивших преступления, привлечены к уголовной ответственности, 1% освобожден от уголовной ответственности в соответствии с законодательством

В 2020 году в Азербайджане выявлены 4 233 человека совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Как сообщает Report, 29,4% из них составили лица, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности.

99% лиц, совершивших преступления, привлечены к уголовной ответственности, 1% освобожден от уголовной ответственности в соответствии с законодательством.

70,9% составляют лица, которые нигде не работают и не учатся, 2% - женщины.

Среди совершивших преступления 0,1% составляли дети в возрасте 14-17 лет, 7,6% - молодые люди в возрасте 18-24 лет, 17,4% - 25-29 лет, 74,9% - лица в возрасте 30 лет и старше.