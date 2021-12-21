Конфисковано имущество Вугара Сафарли

Конфисковано имущество бывшего исполнительного директора упраздненного Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации Вугара Сафарли.

Конфисковано имущество бывшего исполнительного директора упраздненного Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации Вугара Сафарли.

Как сообщает Report, соответствующее решение было принято на прошедшем сегодня судебном процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям.

Конфискованы принадлежащие В.Сафарли частные дома в Хатаинском районе Баку и Исмаиллинском районе, на его банковский счет наложен арест.

Отметим, что сегодня по решению Бакинского суда по тяжким преступлениям В.Сафарли был приговорен к 10,5 годам лишения свободы.