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Вугар Сафарли приговорен к 10 годам 6 месяцам лишения свободы

Вугар Сафарли приговорен к 10 годам 6 месяцам лишения свободы Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу бывшего исполнительного директора ликвидированного Фонда государственной поддержки развития Cредств Массовой Информации (KIVDF) Вугара Сафарли, занимавших
Происшествия
21 декабря 2021 г. 17:52
Вугар Сафарли приговорен к 10 годам 6 месяцам лишения свободы

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу бывшего исполнительного директора ликвидированного Фонда государственной поддержки развития Cредств Массовой Информации (KIVDF) Вугара Сафарли, занимавших соответствующие должности Бюньямина Исмаилова, Адалата Велиева, Надира Мамедова, Бахтияра Фатуллаева, Тамкина Халилова, Тельмана Тахирова, Валеха Оруджева, Тахмины Ягубовой, Шахина Ибрагимова и Намига Гаджиева.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азера Пашаева В.Сафарли выступил с последним словом.

Он попросил суд оправдать его.

Другой обвиняемый Н.Мамедов также заявил о своей невиновности по уголовному делу.

Затем суд удалился на совещание.

Коллегия судей огласила приговор.

Согласно приговору В.Сафарли был приговорен к 10 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении строгого режима.

Процесс продолжается.

Ранее в Главном управлении по борьбе с коррупцией было завершено следствие по уголовному делу о незаконных действиях сотрудников упраздненного Фонда господдержки развития СМИ.

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Версия на азербайджанском языке Vüqar Səfərli 10 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib

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