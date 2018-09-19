Клавишник-синтезаторщик простил ранившего его ножом певца

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился процесс по уголовному делу Афсара Исмаилова, обвиняемого в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Расима Садыгова дала показания бывшая супруга потерпевшего Асифа Ибадова Вюсаля Бадалова.

Она сообщила, что А.Ибадов, вернувшись домой, пытался скрыть, что был ранен ножом. Потерпевший А.Ибадов объяснил, что скрывал свое ранение, потому что знал А.Исмайлова, и об инциденте не была осведомлена его мать.

А.Ибадов заявил, что претензий к обвиняемому не имеет.

Очередное заседание суда назначено на 25 сентября.

Отметим, что инцидент произошел 21 июня 2016 года в Насиминском районе Баку, возле дома №66 близ кафе "Нар" на Московском проспекте. А.Исмаилов ударил ножом своего знакомого Асифа Ибадова.

Госпитализированного Асифа Ибадова удалось спасти. А.Исмаилов скрылся с места преступления и уклонялся от следствия. По факту было возбуждено уголовное дело по статье 126.2.4 УК Азербайджана.

25 января этого года А.Исмаилов был задержан в Международном аэропорту Гейдар Алиев при попытке бегства из страны, после чего был передан сотрудникам Насиминского РУП. Как выяснилось, причиной инцидента, приведшего к поножовщине, стало неправильное аккомпанирование А.Ибадовым А.Исмаилову в ходе исполнения песни последним. А.Исмаилов выступал в кафе и ресторанах.