В Баку из квартиры украдены драгоценности на сумму 10 тыс. манатов

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Из квартиры в Баку украдены драгоценности на сумму 10 тыс. манатов.

Как сообщает Report, преступление совершено по адресу: Сураханский район, поселок Ени Гюнешли, жилой массив АБ, д. 129, кв. 55.

Согласно информации, в квартиру Араза Меджидова (1993 г.р.) через окно проник неизвестный (или неизвестные) и украл драгоценности на сумму 10 тыс. манатов.

По факту проводится расследование в Сураханском районном управлении полиции.