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    В Баку из квартиры украдены драгоценности на сумму 10 тыс. манатов

    Преступление совершено в Сураханском районе

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Из квартиры в Баку украдены драгоценности на сумму 10 тыс. манатов.

    Как сообщает Report, преступление совершено по адресу: Сураханский район, поселок Ени Гюнешли, жилой массив АБ, д. 129, кв. 55.

    Согласно информации, в квартиру Араза Меджидова (1993 г.р.) через окно проник неизвестный (или неизвестные) и украл драгоценности на сумму 10 тыс. манатов. 

    По факту проводится расследование в Сураханском районном управлении полиции.

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